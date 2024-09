Ieri un uomo girovagava nudo tra i Sassi di Matera.

Molti hanno scattato foto tra l’ilarità e lo sconcerto delle persone.

I cittadini hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

I Poliziotti sono dunque intervenuti per fermare l’uomo e denunciarlo per atti osceni in luogo pubblico.

L’avete visto anche voi?