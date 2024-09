Matera, addio al professor Vincenzo: “Resterà nei nostri cuori per la sua ironia”. Il ricordo

Si è spento ieri il professor Vincenzo Paradiso, docente di Arte presso la scuola media Pascoli di Matera per oltre un trentennio.

A dare la notizia l’Istituto che così lo ricorda:

“Amico di tutti, sempre pronto ad una battuta, ad una risata sincera, resterà nei nostri cuori per la sua ironia ma anche per la sua disponibilità a mettersi in gioco per la scuola, anche quando era già in pensione.

A lui dobbiamo la realizzazione del bellissimo mosaico del cuore, che illumina il nostro cortile: il nostro amico e collega ci ha lavorato nel 2021 insieme alla professoressa Casamassa e a diversi alunni, riuscendo a coinvolgere anche quelli “difficili” con il suo entusiasmo contagioso.

La notizia della sua morte, che ci ha colti un po’ impreparati in questo scampolo di estate, ci addolora, e vogliamo ricordarlo con tanto affetto, porgendo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.

Ciao, Enzo, non ti dimenticheremo!”.