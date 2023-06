Un Premio per le lucane Dell’Osso e Colangelo, vere eccellenze femminili! Congratulazioni

Un incontro per raccontare l’impegno, la passione, la professionalità, il coraggio di tutte quelle donne lucane che hanno conquistato un ruolo significativo in ogni ambito della società contraddistinguendosi a livello nazionale (e non solo).

E’ l’obiettivo centrale del “Premio Valore Donna 2023“, seconda edizione, promosso dal Centro Italiano Femminile, che si è svolto a Lagonegro, per premiare simbolicamente il Valore Femmile.

Il primo Premio è stato conferito alla prof.ssa Liliana Dell’Osso, originaria di Bernalda, direttrice della clinica psichiatrica e della scuola di specializzazione dell’Università di Pisa;

è stata eletta presidente della Società Italiana di Psichiatria, una delle più antiche e prestigiose società scientifiche italiane.

E’ Presidente del Collegio nazionale dei professori ordinari di psichiatria italiani, la prima volta assegnata a una donna.

Dell’Osso è membro della Top Italian Scientists che riunisce gli scienziati italiani ad alto impact factor, della Top Italian Women Scientists e del club 100 esperte.it.

L’unica lucana presente nella banca dati online con i profili di cento esperte nelle aree scientifiche, secondo il progetto 100 donne contro gli stereotipi aree scientifiche.

È autrice/coautrice di oltre 900 pubblicazioni su riviste scientifiche, prevalentemente internazionali e numerosi saggi.

Per Dell’Osso tornare a “casa” e raccontare la sua esperienza che l’ha vista studiare in regione per poi scegliere l’Università di Pisa dove svolge un’intesa attività professionale e culturale rappresenta prima di tutto un forte incoraggiamento a tutte le ragazze lucane che devono continuare a coltivare il proprio sogno e che possono farcela.

ll secondo premio conferito alla dott.ssa Monica Colangelo lucana di Avigliano, figura apicale dell’informatica, a livello mondiale, è una principal Cloud Architect con oltre 15 anni di esperienza nel settore IT e oltre 10 anni di esperienza in AWS. È altamente specializzata in strumenti e processi DevOps e appassionata di automazione.

Entra così a far parte di una community esclusiva di Top Professional AWS, composta da 268 esperti in tutto il mondo, di cui solo 13 donne. Colangelo è stata nominata AWS Ambassador che riunisce gli esperti di tutto il mondo (268 di cui solo 13 sono donne) che contribuiscono ad informare aziende e clienti sulle potenzialità e i vantaggi del cloud e su come può essere utilizzato per guidare l’innovazione e risolvere alcune delle più grandi sfide mondiali e nel colmare il gender gap nelle discipline Stem.

Tra le presenze istituzionali Ivana Pipponzi, consigliera regionale di Parità, Simona Bonito consigliera di Parità provincia di Potenza.

La presidente regionale CIF Basilicata Antonella Viceconti esprime soddisfazione per la presenza a Lagonegro delle due scienziate Dell’Osso e Colangelo che hanno dato onore all’evento e rafforzano con il loro esempio il merito delle donne per il cammino della parità;

eccellenze femminili meritevoli che portano in alto la Basilicata in Europa e nel mondo.

Nella programmazione sociale del CiF sono inoltre presenti importanti progetti sociali a Maratea con la nuova Libbaneria Mediterranea e a Lauria e Sant’Arcangelo sulla povertà educativa e l’inclusione sociale. Altro progetto importante una rete associativa per la prevenzione nelle scuole per il contrasto alla violenza di genere.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)