La Basilicata vince al Festival del Cinema Italiano: il lucano Rocco Papaleo riceve due stelle d’argento!

Ha vinto la Basilicata al Festival del Cinema Italiano con l’attore Rocco Papaleo di Lauria e con il giornalista Biagio Maimone, originario di Maratea, il quale si è occupato della comunicazione della rassegna cinematografica.

L’attore lucano si è aggiudicato due “Stelle d’argento” nel corso della serata conclusiva del Festival, sia per il film “Scordato”, da lui diretto, sia come migliore attore protagonista.

La serata conclusiva è stata presentata da Veronica Maya e dal Direttore generale del Festival Franco Arcoraci.

Presente alla serata conclusiva anche il Presidente Onorario Fabrizio Del Noce.

Tra gli altri attori e registi premiati si annoverano la star holliwoodiana Matt Dillon, il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, l’attrice statunitense Alfre Woodard, il Produttore Lawrence Bender, l’attore Giorgio Pasotti e l’attrice italiana conosciuta in tutto il mondo Maria Grazia Cucinotta.

Ha dichiarato il Direttore della Comunicazione Biagio Maimone, il quale ha sottolineato:

“La città di Milazzo ospita il Festival del Cinema Italiano.

E’ certo che non possa esservi contesto migliore della Sicilia per parlare di arte, in quanto il Cinema è arte che esprime la vita e i sentimenti dell’essere umano.

La ricchezza culturale e storica della Sicilia, pertanto, rappresenta per il Cinema l’ambito privilegiato in cui poter dispiegare meglio la sua forza espressiva, che si illumina della luce irradiata dalla cultura del passato per ravvivare, ancor più, il vigore dei messaggi attuali che guardano al presente con lo sguardo rivolto al futuro, da costruire in modo tale da poter migliorare il percorso della storia umana, sul quale, necessariamente, siamo in cammino.

Al centro sarà posto il tema della bellezza, intesa come espressione profonda della cultura propria di quel cinema il cui fine primario è trasmettere messaggi di elevato spessore culturale, che incidano nel reale”.a

