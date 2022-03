Un altro brutto incidente nella vicina Puglia: 3 persone hanno perso la vita

Dopo il terribile incidente avvenuto nella prima serata di venerdì 4 marzo nel territorio di Laterza, un altro gravissimo scontro si è verificato ieri nella vicina Puglia.

Nella notte, due giovani cittadini stranieri (un 24enne e 25enne, sottufficiali della Marina del Qatar) e un 45enne residente in provincia di Bari, a Triggiano (l’operaio Luigi Mincuzzi), hanno perso la vita in uno schianto frontale sulla statale 100, all’altezza di Mottola, in provincia di Taranto.

Oltre alle tre vittime, anche due feriti: anch’essi giovani militari, i quali erano in compagnia dei due cittadini stranieri.

Sul posto, 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.a

