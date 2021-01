Uisp Matera: Coronella riconfermata alla guida del Comitato. I dettagli

Si è svolto sabato 16 gennaio 2021, con modalità distance, il Congresso territoriale del Comitato Uisp di Matera, diviso in una prima parte pubblica ed una seconda parte riservata ai delegati al Congresso e Tesserati UISP.

La prima parte, trasmessa online sui canali social Uisp Matera, ha raccontato l’intenso percorso dell’associazione materana, con un focus approfondito sui vari progetti portati avanti, in questi ultimi anni, da Uisp Matera.

Nei saluti iniziali, sono intervenuti:

l’ex Presidente Territoriale di Matera, Francesco Paolo Grieco;

la Presidente del Comitato Territoriale Uisp di Potenza, Lucia Destino;

il Presidente Regionale Uisp di Basilicata, Michele Di Gioia;

il Presidente Uisp Nazionale, Vincenzo Manco.

In partenza, ampio spazio riservato al mondo della scuola, con la presenza del funzionario responsabile ufficio scuola del Comune di Matera, dott.ssa Mariella Stella, e il Dirigente scolastico dell’I.C. Pascoli di Matera, dott. Michele Ventrelli, con i quali sono stati presentati due importanti progetti Uisp, ovvero il “Pedibus”, servizio finalizzato a proporre una forma alternativa di accompagnamento a scuola degli alunni delle scuole primarie, ma anche il progetto di riqualificazione del campetto annesso al plesso scolastico, che ha visto la grande collaborazione tra Istituto, Uisp e Olimpia basket, con l’intento di donare un luogo, dotato di nuova luce, all’intera cittadinanza.

Nella seconda parte della diretta, Uisp Matera ha accolto il Presidente dell’associazione “Il Sicomoro”, Michele Plati, il quale ha illustrato la collaborazione con Uisp Matera, che ha comportato l’utilizzo del Parco del Vicinato Nuovo al Brancaccio per le attività del centro multisport uisp 2020, un luogo di giochi e movimento, di socialità a distanza, ma davvero curioso e intrigante, che ha meravigliato tutti, bambini, operatori e familiari.

Ha partecipato anche il segretario CGIL, Eustachio Nicoletti, il quale ha avuto modo di ribadire l’importanza della collaborazione tra Associaizionismo e Sindacato, ritenendosi molto soddisfatto del lavoro condiviso con Uisp.

La parte finale del congresso pubblico ha visto la partecipazione dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Matera, l’architetto Rossella Nicoletti, e dell’Assessore allo Sport e alle Politiche Sociali, Giuseppe Sarli, i quali hanno apprezzato i progetti messi in campo da Uisp e hanno annunciato la disponibilità a continuare un percorso condiviso con il Comune.

La giornata si è conclusa con la partecipazione del Vice Presidente Uisp, candidato alla presidenza nazionale, Tiziano Pesce, il quale ha speso importanti parole di elogio per il comitato di Matera, ringraziando per l’ottimo lavoro svolto.

Il congresso è proseguito in modalità distance e la presidente uscente, Claudia Coronella, subentrata negli ultimi mesi al Presidente dimissionario Grieco, è stata riconfermata alla guida del Comitato per i prossimi quattro anni.

Ai lavori congressuali hanno partecipato alcuni delegati in presenza ed altri collegati in video conferenza, nel rispetto dei protocolli specifici sull’organizzazione di eventi congressuali.

L’assemblea congressuale ha dunque eletto il nuovo consiglio territoriale, che si è riunito subito dopo la conclusione del congresso.

La presidente del comitato territoriale Uisp di Matera, Claudia Coronella, ha dichiarato:

“Sono molto contenta di essere stata riconfermata alla guida di questa splendida famiglia.

Ringrazio tutti per questo attestato di fiducia nei miei confronti, che mi gratifica e rende orgogliosa.

Il nostro impegno si baserà sul sostegno ai settori sportivi, su un intenso programma di formazione accessibile a tutti, sull’ampliamento del Pedibus, format applicabile in qualsiasi luogo e sul mettere in campo una serie di azioni nei quartieri cittadini, con le nostre associazioni, per raggiungere più persone, anche nei comuni in provincia di Matera.

Sono convinta che siamo una bella squadra, motivo per cui, siamo pronti per avviare ed affrontare una grande stagione Uisp”.

Ecco l’organigramma del nuovo Direttivo:

Claudia Coronella- Presidente;

Giuseppe De Ruggieri;

Leonarda Gaudiano;

Antonio Strammiello;

Stefania De Mattia;

Rosalia Stellacci;

Francesco Lomonaco;

Marìca Montemurro;

Caterina De Ruggieri.

