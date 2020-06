Uffici Regionali Matera: “In corso le dovute verifiche per una nuova e funzionale sede”

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, questa mattina, ha voluto tenere, presso la sede della Provincia di Matera, una riunione per esaminare le questioni legate alla manutenzione e messa in sicurezza degli uffici adibiti per il Consiglio regionale:

“Un incontro importante e risolutivo, che ci permette innanzitutto di tutelare il lavoro delle Istituzioni e di tutto il personale che negli uffici di Matera prestano servizio alla comunità”.

All’incontro hanno preso parte:

il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese;

i consiglieri regionali Giovanni Perrino, Enzo Acito, Pasquale Cariello;

i tecnici della Provincia e della Regione;

il Dirigente generale, Emilio Libutti;

il Dirigente dell’Ufficio Risorse strumentali, finanziarie e tecnologiche, Vincenzo Fiore.

Nel corso della riunione, il Presidente Cicala ha ribadito, inoltre, la necessità di rendere agibili e sicuri i locali, avviando i lavori di impermeabilizzazione del tetto dell’immobile e dell’installazione dell’impianto di riscaldamento, per garantire le condizioni di lavoro adeguate dei consiglieri regionali e dei dipendenti che vi prestano servizio.

Il Presidente Cicala, in apertura di seduta, ha ripercorso il lungo iter di assegnazione al Consiglio regionale degli uffici ubicati all’ultimo piano della sede della Provincia di Matera.

All’epoca, la Provincia di Matera ha segnalato alla Regione Basilicata, in più incontri con le strutture e gli organi competenti, le criticità legate alla mancanza di idonei spazi per il normale svolgimento delle attività didattiche dei propri istituti scolastici.

Vista la situazione, il Consiglio regionale ha messo a disposizione della Provincia il piano terra dell’immobile di proprietà della Regione per la sistemazione di un istituto scolastico.

A seguito dell’ampio dibattito, il Presidente Marrese ha stabilito, in conclusione, che la Provincia, proprietaria dei locali, provvederà con assoluta urgenza al ripristino delle condizioni di sicurezza e usabilità degli uffici del Consiglio regionale con la manutenzione del tetto e l’installazione dell’impianto di riscaldamento e rinfrescamento.

Così il Presidente Cicala:

“Durante la riunione di stamane, ho, inoltre, annunciato ai consiglieri presenti che il Consiglio regionale sta lavorando fattivamente per una nuova e funzionale sede del Consiglio regionale di Matera presso l’ex Genio Civile.

Per l’adempimento del caso sono in corso le dovute verifiche, atte al reperimento dei fondi necessari per la sua realizzazione.

Un segnale importante per dare una sede prestigiosa ad un’Istituzione fondamentale, come quella del Consiglio regionale, nella Città dei Sassi, a garanzia di un’equilibrata rappresentanza in tutta la Basilicata.

Il disegno al quale sto lavorando sin dall’inizio del mio mandato, coadiuvato dai consiglieri e dagli uffici preposti, è dare vita ad una nuova stagione di fiducia, riavvicinamento tra i cittadini e le Istituzioni.

Il futuro che ci attende infatti sarà sempre più cooperativo, all’insegna di un lavoro comune per dare risposte all’intero territorio lucano”.

