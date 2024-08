Tutto pronto a Marconia per la 2° edizione della Festa dell’Agricoltore. Ecco il programma

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Tavolo Verde Basilicata con il programma dettagliato della 2° edizione della Festa dell’Agricoltore che si terrà a Marconia il 24 e 25 agosto nella piazza antistante la Chiesa di San Giovanni Bosco:

“Volutamente quella del 24-25 Agosto l’abbiamo chiamata Festa dell’Agricoltore e non festa del produttore o dell’imprenditore, perché Agricoltore vuol dire qualcosa di più, condensa e rimarca l’inscindibile rapporto uomo-lavoro-territorio.

L’Agricoltore è una figura legata alla terra anzitutto culturalmente, i cui vincoli vanno oltre l’interesse economico temporaneo dell’homo economicus.

Nell’Agricoltore non alberga solo l’amore per produrre beni necessari alla vita ma anche e soprattutto, la consapevolezza di valorizzare, salvaguardare e tutelare l’ambiente.

L’Agricoltore è sentinella del territorio; è custode geloso dei campi, dei corsi d’acqua, delle strade, delle opere di bonifica e delle infrastrutture; in altri termini vigila sul Paesaggio Agrario svolgendo funzione il più delle volte di supplenza agli enti locali. La sua è sicuramente impresa sociale.

Più di altri ha consapevolezza che è stato e resterà per sempre una figura insostituibile, indispensabile per la vita dei propri simili e per il futuro degli ecosistemi.

In un momento storico come quello attuale, caratterizzato da crisi climatiche, idriche e da conflitti internazionali, che mettono addirittura in forse la sopravvivenza dei popoli, la funzione ed il ruolo dell’Agricoltore, quale anche costruttore di pace, va valorizzata e riconosciuta oltre che nel contesto in cui opera a tutti i livelli istituzionali a partire dagli enti locali.

Per questo intendiamo dedicargli ogni anno una festa e ci auguriamo che tutte le istituzioni facciano tesoro di questo evento contribuendo alla buona riuscita dell’iniziativa e dando risposte concrete ad un mondo che sta attraversando un esasperante momento di crisi”.

Di seguito la locandina con i dettagli.