Tursi: tutto pronto per l’inaugurazione di questa struttura sportiva realizzata in tempi record. I dettagli

Sarà inaugurato domani, mercoledì 24 Luglio alle 18 e 30 il campo da beach soccer e beach volley realizzato a Tursi nella piazza Pescogrosso.

La nuova struttura sportiva, nata grazie alla ferma volontà del Sindaco Salvatore Cosma e dell’assessore allo sport Federico Lasalandra, verrà resa fruibile ai bambini e ragazzi che potranno godere di uno spazio sportivo, ludico e sano, dove poter trascorrere del tempo facendo attività fisica.

La realizzazione del campo da beach soccer e beach volley rientra nella più ampia riqualificazione delle strutture sportive presenti sul territorio partita con la riqualificazione e la realizzazione nella villetta comunale adiacente dell’area fitness molto apprezzata dalla collettività, passando per la realizzazione del manto in sintetico del Mimmo Garofalo fino ad arrivare alla realizzazione della tensostruttura presso il campo di calcio a 5 Tonino Parziale.

Un’attività intensa e massiccia che ha visto impegnati in prima fila il Sindaco Cosma e l’assessore Lasalandra, a testimonianza di come sia fondamentale lo sport per aiutare i giovani a crescere in maniera sana.

Il Sindaco Cosma dichiara:

“La realizzazione in tempi record di questa nuova struttura sportiva, dimostra come quando c’è gioco di squadra e unione di vedute, tutto si può realizzare e donarlo alla collettività.

Il lavoro fin qui svolto dal punto di vista della riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi credo sia sotto gli occhi di tutti, merito degli uffici, dei tecnici Gianluca Bruneo e Giuseppe Cavallo, del collaboratore Di Noia Pasquale e dell’assessore Federico Lasalandra che ringrazio per l’impegno costante e certosino che profonde per i giovani, lo sport, il turismo e la cultura.”

Nelle parole dell’assessore Lasalandra tutta la soddisfazione per l’imminente inaugurazione:

“Abbiamo realizzato questa struttura per consentire ai ragazzi di poter praticare sport in un luogo sicuro con la ferma convinzione che la pratica sportiva aiuti a non prendere strade sbagliate.

A questo si aggiunge la volontà di voler riportare a ridosso della piazza la pratica sportiva, donando un intrattenimento alla collettività che in pochi metri potrà godere dell’area fitness, del bocciodromo comunale, della villetta per i più piccoli, del palazzetto dello sport “Pinuccio di Tommaso” e ora il nuovo campo da beach soccer e beach volley.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo impianto, dagli uffici al personale del comune che ha lavorato alacremente per renderlo fruibile in tempi stringenti.

Voglio rassicurare inoltre qualcuno che teme per la quiete pubblica del vicinato che l’orario di accesso, come tutte le strutture comunali, sarà disciplinato e sorvegliato da personale addetto.

Non resta che partecipare al torneo inaugurale che prenderà il via domani sera e che proseguirà per le prossime serate in un clima di festa, condivisione, amicizia, rispetto e lealtà che sono i valori fondamentali dello sport.”

Di seguito la locandina con i dettagli.