Tursi: Salvatore Caputo nominato Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Congratulazioni

Nel Museo Ridola di Matera nella serata di ieri, mercoledì 4 Dicembre, si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze agli otto nuovi Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica Italiana tra cui era presente Salvatore Caputo, già Sindaco della Città di Tursi per due consiliature.

La soddisfazione del Sindaco Cosma che ha consegnato la pergamena al neo Cavaliere:

“Ieri sera ho presieduto presso il museo Ridola di Matera, alla presenza di sua Eccellenza il Prefetto che con tutto il suo staff ha magistralmente organizzato e condotto la cerimonia, alla consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, assegnate come ogni anno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra i premiati quest’anno con immenso piacere troviamo Salvatore Caputo, già Sindaco della nostra città dal 1985 al 1987 e dal 2002 al 2007.

Salvatore Caputo, che ha da sempre dedicato la sua vita per aiutare gli altri, prima come infermiere professionale presso l’Ospedale di Policoro poi come Sindaco e in ultimo, ma non meno importante, come componente del C.I.S.O.M (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) con cui è stato per più anni a Lampedusa, attivo nel soccorso ai migranti, oltre che a prestare aiuto alle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna e delle Marche.

Una vita, insomma, vissuta sempre in prima linea e per dare soccorso a chi aveva estremo bisogno. Riconosciuta, oggi, al massimo livello istituzionale che non può che renderci orgogliosi soprattutto al sottoscritto in quanto profondamente grato per avermi dato l’opportunità nel lontano 2002 di intraprendere l’esperienza amministrativa che oggi mi vede Sindaco della nostra Città che adesso può vantare di annoverare tra i suoi concittadini un Cavaliere della Repubblica Italiana”.