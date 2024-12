A Montescaglioso il Natale è nell’aria: mercatini, spettacoli, buon cibo e una raccolta fondi! Ecco gli appuntamenti

Su iniziativa dell’ amministrazione comunale di Montescaglioso sono in programma i mercatini di Natale in piazza Roma.

Dalle ore 18:00 di Sabato 7 l’apertura dei mercatini e l’accensione delle luminarie con artisti di strada e musica dal vivo.

Mentre Domenica 8 i mercatini saranno aperti tutto il giorno e dal pomeriggio selfie con Babbo Natale nella sfera magica.

Il programma è ricco e per tutti i gusti:

musica dal vivo con Dj Raffy, Antonella e Nenzi,

mercatini di Natale,

trampolieri e giocolieri,

Pettole a cura della Pro Loco,

caldarroste e vin brulé a cura del gruppo scout Montescaglioso 1.

Si prosegue Domenica 8 con i mercatini aperti dal mattino fino a sera e con il raduno Auto di Natale a cura della Old school Garage.

Due giorni in cui la nostra piazza come recita un comunicato dell’amministrazione comunale diventerà luogo di gioia e si respirerà aria natalizia.

Il Comune spiega:

“Si potrà girare tra i mercatini allestiti da artisti, artigiani, hobbisty e tanti altri espositori che potranno suggerirvi tante idee regalo per una delle feste più belle dell’anno.

Grazie all’impegno del Vice Sindaco Rocco Oliva e delle Consigliere Francesca Mazzoccoli ed Antonietta Tralli, per il quarto anno consecutivo la nostra Città potrà respirare un po’ dell’aria Natalizia.

Nelle serate dei Mercatini di Natale quest’anno si coglierà l’occasione per effettuare una raccolta fondi per l’acquisto di materiale didattico per la scuola di Montescaglioso da destinare ai nostri bimbi Speciali, pertanto si chiede agli espositori, cittadini tutti e turisti di partecipare numerosi presso il banchetto dedicato.

Cogliamo l’occasione di augurare a tutti delle buone festività natalizie”.

Ecco la locandina dell’evento e una foto dell’attesa atmosfera natalizia.