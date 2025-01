Tursi, al via i lavori per la Casa di Comunità: ecco tutto quello che c’è da sapere

Dopo la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria avvenuta la settimana scorsa da parte dell’ASM hanno preso il via questa mattina i lavori presso il nostro distretto sanitario per la realizzazione della Casa di Comunità di tipo Spoke.

Il progetto finanziato con fondi PNRR prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali che consentiranno di ampliare i servizi da offrire alla collettività ed a tutto il comprensorio.

Gli interventi avranno una durata massima di circa un anno e mezzo e durante tutto il periodo dei lavori, le prestazioni sanitarie erogate dal Distretto Sanitario saranno comunque fornite presso i locali dell’ex Area Programma (Comunità Montana Basso Sinni) del Comune di Tursi.

La soddisfazione del Sindaco Cosma:

“Hanno preso il via oggi i lavori per rendere ancora più performante ed efficiente il nostro Distretto Sanitario che diventerà Casa di Comunità.

Una nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria che si fonda su un’assistenza territoriale e capillare, un nuovo modello organizzativo sempre più inclusivo e sempre più vicino al cittadino molto importante per la nostra Città e per l’intero basso Sinni.

Ringrazio per il lavoro profuso affinché la nostra comunità rientrasse nelle realtà beneficiarie di questo importante servizio l’assessore Carmela Castronuovo che ha dimostrato ancora una volta determinazione, capacità e sensibilità importanti sia da amministratore che da Operatrice del settore sanitario.

Un grazie va anche al Direttore Sanitario il Dott. Vincenzo Ruggero che ci ha supportato ed alla Regione Basilicata per aver distribuito in modo equo i servizi per le aree interne, individuando e confermando la centralità di Tursi nel territorio.

La nostra città infatti si conferma punto strategico per l’erogazione di servizi essenziali per la collettività.”