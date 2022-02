“Turismo a Matera: abbiamo un piano”: al via il processo di progettazione per la Città dei Sassi!

“Turismo a Matera: abbiamo un piano.

Dalla strategia regionale ai servizi turistici cittadini”.

Questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Matera e divulgata dall’amministrazione:

“L’iniziativa avrà luogo il 18 Marzo 2022 presso Mulino Alvino e sarà aperta a tutti gli operatori del turismo.

Una giornata di approfondimento con l’obiettivo di avviare un processo di progettazione partecipata dei servizi turistici della Città di Matera, mettendo in collaborazione le istituzioni e i soggetti privati operanti nel settore, in attuazione della strategia turistica regionale, elaborata dall’APT, e delle specifiche tematiche che saranno proposte dal Comune di Matera.

Nella prima metà della mattinata saranno presentate visioni e best practices provenienti anche da altri territori per focalizzare i temi di discussione dei tavoli, che si svolgeranno fino al pomeriggio dello stesso giorno, con un momento dedicato alla condivisione dei risultati.

Oltre alla presenza del Sindaco di Matera Domenico Bennardi che ha anche la delega al turismo, saranno ospiti dell’incontro:

Antonio Nicoletti, Direttore dell’Apt,

Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo,

Tullio Romita, Professore associato di Sociologia del Turismo, Università della Calabria,

Raffaele Vitulli, rappresentante del Consorzio Materahub.

Per partecipare ai tavoli di coprogettazione è necessario iscriversi mediante il modulo (ENTRO il 14 Marzo 2022 alle ore 12.00): https://www.materawelcome.it/it/modulo-iscrizione-turismo-matera/, presente anche sul portale Matera Welcome, dove sarà possibile trovare ulteriori aggiornamenti circa l’iniziativa.

L’iscrizione è condizione indispensabile per consentire l’organizzazione dei gruppi di lavoro.

Per motivi sanitari nel contenimento pandemico e per capienza di spazi, l’incontro sarà in presenza in numero limitato e fino a esaurimento posti tramite prenotazione (un referente per ogni azienda/organizzazione/ente) e da remoto tramite diretta streaming.

Nel caso in cui pervengano richieste superiori alla capienza della sala si istituirà una nuova data per lo svolgimento di ulteriori tavoli di lavoro”.

Conclude il Sindaco Bennardi:

“È necessario aumentare sempre di più la qualità del Turismo a Matera, agire con la massima professionalità e con la più ampia programmazione possibile ma anche nella massima condivisione e partecipazione.

Quello del 14 Marzo sarà infatti un momento importante di confronto su ciò è stato fatto e su ciò che c’è ancora da fare, su una visione di turismo che vogliamo portare avanti per Matera.

Ne parleremo con esperti del settore ma anche coinvolgendo gli stessi operatori turistici cittadini che potranno offrire un proprio contributo fattivo attraverso gruppi tematici, le proposte saranno valutate e finalizzate ad una definizione di strategie condivise, anche nella prospettiva di un piano di comunicazione professionale e una strategia di marketing programmata della città di Matera, quale città più accogliente al mondo e a forte vocazione turistica, riconosciuta a livello internazionale”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)