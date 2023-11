Tricarico: rimosso l’amianto abbandonato abusivamente! Ecco le foto

A Tricarico nella giornata di sabato, una ditta specializzata, ha provveduto alla rimozione ed al successivo smaltimento dell’amianto abbandonato abusivamente.

Gli interventi, coordinati dall’UTC, come fa sapere l’Amministrazione:

“hanno riguardato la rimozione di manufatti in eternit dapprima in via Michelangelo Pacelli e successivamente in alcune zone periferiche, così come segnalato da qualche concittadino.

Le operazioni si sono svolte rispettando accuratamente gli standard ambientali e di sicurezza, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

È stato così effettuato il ripristino ambientale, confidiamo nel buonsenso di tutti, nella speranza che non si verifichino più situazioni simili, ricordando che l’abbandono illecito di rifiuti comporta un reato penale“.

Ecco le foto.