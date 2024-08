Tricarico: Pancrazio e Nicola hanno vissuto l’esperienza di “Sindaco per un giorno”. Ecco come è andata

A Tricarico Pancrazio Dasco e Nicola Lavecchia nelle scorse settimane hanno vissuto l’esperienza di “Sindaco per un giorno”.

Vivono con la propria famiglia (entrambi con un figlio) a Tricarico, sentono di appartenere ad un comunità che tanto ha e che tanto potrebbe ancora fare e dare.

Vivono serenamente la quotidianità, cogliendone le potenzialità e cercando di affrontare in maniera costruttiva le criticità.

“Volevo commentare la mia brevissima ma intensa esperienza in comune, accanto al primo cittadino.

Ho avuto modo di toccare con mano ciò che quotidianamente un sindaco svolge, da una semplice colazione ascoltando il cittadino ad impegni di vario tipo.

Una piacevole intervista con un’antropologa, apre un serie di impegni tra i quali mi sento di evidenziare la consegna di un reperto trovato dalla protezione civile di Tricarico, che da un valore aggiunto ad un museo già di per se ricco di bellezze, l’incontro con i commercianti per il percorso enogastronomico, dove il nostro paese ha tanto da offrire, ed ultimo, ma non certo per importanza, un incontro con gli agricoltori preoccupati per un settore che ad oggi presenta molte criticità” (P.D.)

Il “Sindaco per un giorno” è stata davvero una bella esperienza; ho potuto constatare l’impegno che il Sindaco e l’amministrazione profondono per il nostro paese.

Ho vissuto un incontro importante presso l’ASM di Matera, ma anche le varie questioni quotidiane che un amministratore deve afforntare, spesso impreviste e imprevedibili”.