Tricarico: grande risultato per il Centro riabilitativo! Ecco i dettagli dal Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Sindaco di Tricarico, Dott. Vincenzo Carbone:

“La giunta regionale all’unanimità ha votato il rinnovo per ulteriori 11 anni e sette mesi, per un totale di anni 12 dalla scadenza del primo periodo previsto in Convenzione in data 24 aprile 2021, la collaborazione pubblico-privata tra l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ASM e la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS per la gestione delle attività riabilitative e delle RSA presso il PO di Tricarico.

Un grande risultato per la comunità tricaricese e tutto il comprensorio.

Numerosi sono stati gli incontri che si sono succeduti nello scorso anno alla presenza dell’amministrazione comunale, delle istituzioni regionali, dei rappresentanti della ASM di Matera e della Fondazione don Gnocchi, durante i quali tanto gli organi istituzionali quanto la Fondazione, hanno manifestato la volontà di voler rinnovare e ampliare l’offerta riabilitativa ed assistenziale alla luce delle nuove sfide dell’assistenza sanitaria territoriale.

Con questo risultato si garantisce la prosecuzione in continuità delle attività assistenziali e riabilitative erogate dalla Fondazione Don Gnocchi presso il PO di Tricarico, salvaguardando il tasso occupazionale e ponendo i presupposti per sviluppare prestazioni a maggiore intensità e complessità riabilitativa, come già proposto dall’Amministrazione comunale di Tricarico, per aumentare il livello di competenze e dotazioni tecnologiche affinché il polo riabilitativo possa continuare ad operare ed affermarsi quale centro di eccellenza nel panorama della sanità lucana.

Non ultima la possibilità di consolidare la gestione nelle forme previste e consentite nel rispetto della programmazione regionale e in ossequio alla legislazione in materia di autorizzazione ed accreditamento.

Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, in un anno difficile caratterizzato da una emergenza sanitaria senza precedenti da gestire ed affrontare, alle Istituzioni Regionali, in particolare al Presidente della Regione Vito Bardi, all’Assessore alla Sanità Rocco Leone, alla Giunta Regionale, al Direttore del Dipartimento Salute Ernesto Esposito e al Commissario ASM Sabrina Pulvirenti.

Un sincero ringraziamento lo rivolgiamo inoltre a tutti i sindaci che hanno condiviso e supportato l’obiettivo raggiunto per la valorizzazione della sanità territoriale”.

