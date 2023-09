Tricarico: continuava a lavorare ma percepiva ancora la disoccupazione! Intervenuti i Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricarico hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un ragazzo lucano di ventisei anni, ritenuto colpevole di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

A seguito di accertamenti, è emerso che il giovane, nell’avanzare istanza volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione per l’anno 2022, ha dichiarato falsamente di essere disoccupato, mentre è stato accertato che il ragazzo era regolarmente assunto e lavorava come cuoco presso un’attività di ristorazione in un paese europeo.

All’esito degli accertamenti, è stata anche quantificata in 1.653,02 € la somma che il giovane avrebbe indebitamente percepito.

Così per il 26enne è scattata la denuncia per truffa aggravata in danno dello Stato.

L'attività rientra in una serie di controlli generalizzati che il Comando Provinciale Carabinieri di Matera sta svolgendo per accertare eventuali altre violazioni sul conseguimento di contributi economici statali.

