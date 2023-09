A Ferrandina la benedizione degli zainetti! I dettagli

Singolare iniziativa quella ideata dalla Parrocchia di Santa Maria Della Croce (Chiesa Madre) di Ferrandina, che giovedì 14 settembre 2023 alle ore 17:00 circa, nella suggestiva location del suo enorme sagrato antistante la chiesa, per la prima volta, tramite il suo parroco, Mons. Pierdomenico Di Candia, effettuerà la benedizione degli zainetti, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico ed in occasione della festa dell’esaltazione della Croce.

Così gli organizzatori:

“Naturalmente sono invitati tutti i bambini accompagnati dai loro genitori, con zainetti in spalla e tanta volontà per affrontare questo nuovo anno scolastico, nella speranza di un cospicuo e sereno impegno nel rispetto dell’istruzione e della buona educazione, è gradita anche la presenza di insegnanti e di tutto il personale didattico che ne compone ogni organico docente, compresi bidelli ed inservienti, tutti insieme appassionatamente per una buona istruzione e per un buon inizio d’anno”.

Mons. Di Candia ci fa sapere che è orgoglioso di questa nuova iniziativa a favore dei piccoli scolaretti che tra non molto si ritroveranno ad affrontare un anno di impegno e di studio, per il loro futuro, per una giusta istruzione e per una buona educazione e formazione, augurando a tutti un buon inizio di anno scolastico.

