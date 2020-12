Treni di Natale con prezzi alle stelle fino al 15 Gennaio 2021! Indaga l’Antitrust. Ecco le tratte più costose

L’Antitrust ha rilevato un incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti previste dal DPCM del 3 Dicembre, che interessano il periodo dal 21 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021.

In particolare si registra un aumento alle stelle dei biglietti per chi viaggerà dal 15 Dicembre 2020 al 15 Gennaio 2021.

Ora entro tre giorni, a partire dal 15 Dicembre, Trenitalia e Italo S.p.A. dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali, al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda nel periodo in questione, nonché i criteri con cui vengono determinati i prezzi, con particolare riferimento allo scostamento rispetto alla tariffa base normalmente applicata per ciascuna tratta.

Nel frattempo il presidente Carlo Rienzi della Codacons sottolinea:

“Il monitoraggio del Codacons inviato all’Antitrust accertava prezzi dei biglietti altissimi per spostarsi in treno prima del 21 Dicembre, data in cui scatterà il divieto di spostamento tra regioni:

Per andare da Milano a Salerno si arriva a spendere oltre 152 euro;

183,45 euro per raggiungere Bari partendo da Torino;

198,30 euro per andare da Milano a Reggio Calabria,

addirittura 211,50 euro da Torino a Reggio Calabria”.

