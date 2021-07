Tragico scontro in Basilicata: 2 vite spezzate, bambini coinvolti, feriti in ospedale!

Come già anticipato, un ennesimo incidente fatale ha sconvolto la nostra regione.

Vigili del fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti per incidente stradale questa notte, alle ore 02:45 circa, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, al Km 136, a circa 4,9 Km dall’uscita di Lauria Nord direzione Sud, all’interno di una delle gallerie presenti sul quel tratto autostradale.

L’Incidente ha coinvolto un Tir e due autovetture con un totale di dieci persone, di cui due bambini.

Due dei quattro occupanti di una delle autovetture (Panda) sono deceduti e gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale.

Anche due dei quattro occupanti dell’altra autovettura (Cupra) sono stati trasportati in ospedale dal servizio di emergenza sanitaria, mentre sono illesi i due bambini che viaggiavano nei rispettivi seggiolini.

Indenni anche gli occupanti del tir.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con tre squadre provenienti dai distaccamenti di Lauria (PZ), Villa D’Agri (PZ) e Sala Consilina (SA) con tre autopompe e tre fuoristrada, per un totale di quindici unità.

Sul posto anche Polizia Stradale, 118 e personale Anas.

