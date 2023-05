Tragico incidente per Antonio e Nicole: la ragazza era originaria della Basilicata

Ancora due giovanissime vite spezzate a causa di un incidente.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 29 aprile, a Volpago del Montello, provincia di Treviso.

A perdere la vita il 31enne Antonio Cerruti e la 24enne Nicole Rebecca Gaia Bellusci.

I genitori di quest’ultima sono nati a Senise (PZ) ma da diversi anni si sono trasferiti a Montebelluna.

I due giovani fidanzati viaggiavano a bordo di una Ducati Hypermotard quando, per cause da definire e in un tratto di strada in curva, si sono schiantati fuori strada, finendo contro un palo del telefono.

Sul posto l’intervento di Ambulanza e Carabinieri.

Ci stringiamo al dolore delle famiglie per queste tragiche perdite.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)