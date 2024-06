Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato a Maschito, piccolo centro del Vulture.

Come riporta rainews: “Un uomo di 81 anni avrebbe ucciso la moglie, di 73 anni.

Il femminicidio è avvenuto probabilmente al culmine di una lite.

Sul posto, il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima, e i carabinieri del comando provinciale di Potenza, che hanno avviato le indagini per ricostruire il contesto dell’omicidio”.