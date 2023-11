Tra Matera e Montescaglioso incidente per un bus con studenti che finisce fuori strada! Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e 118 sul posto

Un autobus di linea delle Ferrovie Appulo Lucane, con a bordo diversi studenti, è stato coinvolto in un incidente stradale nelle prime ore del pomeriggio.

Il mezzo – per cause in fase di accertamento – è finito fuori strada e come fa sapere rainews lungo la statale che collega Matera con Montescaglioso.

Nessuno dei giovani sarebbe in pericolo di vita: stavano tornando dalla città dei Sassi, dove frequentano gli istituti superiori, a Montescaglioso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, alcuni dei quali sono stati trasferiti all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.a

