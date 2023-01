Torna a Matera questo mercato all’aperto: un’occasione per fare una spesa sostenibile! Ecco i dettagli

Torna a Matera il mercato di Campagna Amica di Coldiretti all’aperto, in piazza San Francesco, per offrire tutto il buono e il bello che nasce in campagna grazie alla passione e al lavoro delle aziende agricole.

L’appuntamento è per domenica 29 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Un’iniziativa promossa grazie alla collaborazione del Comune di Matera e che proseguirà tutte le seconde domeniche del mese fino a maggio compreso.

Commentano il direttore provinciale della Coldiretti, Pietro Greco, e il presidente, Gianfranco Romano:

“Dopo averlo sperimentato con successo nei mesi scorsi abbiamo pensato di riproporre il mercato all’aperto, per offrire ai materani e ai tanti turisti che quotidianamente visitano la città il meglio del made in Basilicata, dall’ortofrutta di stagione al pane e prodotti da forno, dai formaggi ai salumi tipici, e poi miele, confetture, vino e tanto altro.

E’ bene ricordare che mercati agricoli di Campagna amica si segue attentamente la stagionalità dei prodotti il tutto a vantaggio dei consumatori, che trovano un’occasione per fare una spesa sostenibile, acquistando prodotti agricoli selezionati con cura, sempre freschi e di origine controllata e garantita”.

Il mercato coperto di Via Vena rimarrà comunque aperto tutti i venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)