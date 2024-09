Terminal bus Policoro: “degrado e chiusura”. Ecco la denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Antonio Cefola, Segretario Regionale Generale Uiltrasporti Basilicata:

“Con stupore e incredulità abbiamo appreso tramite YouTube di una intervista fatta al sindaco di Policoro in riferimento al problema del Terminal Bus di Policoro.

Dissentiamo totalmente da quanto dichiarato dal sindaco che a suo dire “nessun sindacato ha mai sollevato la questione”.

Come Uiltrasporti, dopo aver effettuato un sopralluogo il giorno 11 settembre scorso, abbiamo immediatamente inviato una PEC al sindaco, all’Ufficio Trasporti di Matera e per conoscenza a S.E. Il Prefetto di Matera segnalando il degrado e la pericolosità che interessano il terminal bus di Policoro dovuto all’assenza di adeguata illuminazione, scarso decoro per diffusa sporcizia, la mancanza di servizi igienici, che mettono in serio pericolo l’incolumità dell’utenza e dei lavoratori del TPL.

Inoltre abbiamo sottolineato che la definitiva chiusura del Terminal prevista il 26 settembre p.v. causerà enormi disagi agli oltre 1000 pendolari (Studenti, lavoratori e occasionali) che non potendo più sostare in un posto al chiuso si riverseranno nel piazzale dove manovrano e parcheggiano i pullman con seri rischi di incidenti anche gravi.

Onde evitare serie ripercussioni civili e penali derivanti da eventuali eventi accidentali, invitiamo il Sindaco, la Provincia di Matera e S.E. il Prefetto di Matera ad istituire nell’immediato un tavolo a soluzione del problema per garantire la dovuta mobilità ai cittadini e lavoratori nella massima osservanza della sicurezza”.