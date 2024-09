Policoro pronta alla grande festa dello SportCity Day! I dettagli

Tutto pronto a Policoro per il grande evento dello SportCity day: un appuntamento che nella cittadina del Metapontino si rinnova dopo il grande successo ottenuto nel 2023 e che si arricchisce di iniziative ed associazioni coinvolte.

Sabato e domenica la città di Heraclea sarà di nuovo al centro dell’attenzione per vivere un grandissimo week end di condivisione, divertimento e sport con una manifestazione dedicata al gioco di squadra, al benessere fisico e all’identità e inclusione della nostra comunità.

Gli spazi pubblici come il lungomare, le piazza, la villa comunale e tutta tra via Siris e Piazza Eraclea diventeranno un unico grande complesso sportivo, una straordinaria area pedonale dove fare e praticare attività fisica insieme alle tantissime associazioni che parteciperanno a questa giornata.

L’evento SportCity day, che vanta 162 città in tutta Italia e che sarà ben rappresentato in Basilicata con 16 realtà che hanno aderito all’iniziativa della ‘La Repubblica del Movimento’, si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500.000 persone in tutta Italia pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie hub della Salute.

Tra le novità di questa edizione, spicca su di tutte l’iniziativa ‘’Se corri doni‘’, un momento dedicato all’interno della giornata che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sui temi dell’educazione tramite lo sport e del ruolo sociale che tale attività riveste.

A Policoro, questo appuntamento, voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale, dal Sindaco Enrico Bianco, dall’Assessore allo Sport Giuseppe Montano e dalla referente regionale della Fondazione SportCity Tania Guarino, sarà contraddistinto da un momento particolare: in occasione infatti di questa giornata, Poste Italiane ha attivato per il 22 settembre un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale.

Appuntamento dunque a sabato e domenica, con inizio dalle ore 16.30, con tutte attività che sicuramente faranno giocare insieme grandi e piccoli per una indimenticabile manifestazione di divertimento e aggregazione.