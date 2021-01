Su Matera crollo delle temperature e forse neve! Ecco le ultime previsioni

La nostra regione sta facendo i conti con temperature abbastanza rigide in questi giorni.

Possiamo aspettarci i primi fiocchi di neve su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 15 Gennaio, avremo cielo nuvoloso al mattino, coperto con pioviggini il pomeriggio, coperto con nevischio la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C, la minima di 1°C.

Sabato 16 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 3°C, la minima di -1°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

