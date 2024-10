Stagione estiva: la Basilicata vanta turismo in crescita. Ecco i dati

Nei giorni scorsi è stata diffusa la nota previsionale sull’andamento del turismo in Italia nel 2024 di Demoskopika.

Secondo l’autorevole istituto di ricerca, a livello nazionale si avrà un calo rispetto all’anno precedente, principalmente a causa della flessione del mercato domestico.

Se queste sono “stime” nazionali, guardando invece ai “dati reali” rilevati dal sistema statistico a livello regionale, a conclusione della stagione estiva la Basilicata vanta volumi in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023.

Commenta il direttore APT Antonio Nicoletti:

“Per una regione come la nostra, fino a pochissimo tempo fa meta quasi esclusivamente di turismo nazionale, parlare di un 2024 in crescita è motivo di grande soddisfazione.

Con circa il 60% di arrivi dall’estero in più rispetto al 2019, stiamo vivendo una radicale evoluzione della domanda, frutto delle scelte di promozione degli ultimi anni rivolte in modo strutturale ai mercati internazionali.

Al tempo stesso, grazie alle politiche messe in campo dalla Regione Basilicata con il supporto di APT, vediamo un’offerta regionale rivolta più che in passato alla destagionalizzazione, per un turismo tutto l’anno e diffuso sul territorio.

In questi anni, abbiamo costruito un quadro solido e fornito una prospettiva nuova ai nostri operatori; pur nella consapevolezza del tanto lavoro ancora da svolgere, i segnali che arrivano dal mercato ci consentono di avere una ragionevole fiducia nel futuro”.

E proprio in questi giorni è in corso una nuova iniziativa APT in collaborazione con ENIT, rivolta ai mercati internazionali.

Da oggi fino al 9 ottobre, Matera ospita l’undicesima conferenza annuale di ABTOI (Association of British Travel Organisers to Italy), l’associazione dei principali tour operator inglesi che offrono l’Italia come destinazione di viaggio.

Per 3 giorni una cinquantina di tour operator sono a confronto sulle nuove frontiere della promozione turistica anche alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale.

Secondo una formula ormai consolidata da APT, anche in questa occasione sono in programma visite guidate a Matera e in altre zone della Basilicata.

L’evento si inserisce nelle attività programmate da Apt Basilicata per la promozione del turismo estero, accanto alle iniziative a favore del turismo domestico.