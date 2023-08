Stabilimento Stellantis di Melfi: una buona notizia per gli operai pendolari del materano. I dettagli

“I pendolari del Materano che lavorano presso lo stabilimento automobilistico Stellantis Melfi (PZ) potranno usufruire da Lunedì 21 Agosto p.v., già a partire sul primo turno produttivo, del trasporto pubblico perché la Regione Basilicata non farà mancare loro il sostegno pur nelle note difficoltà che attanagliano le casse dell’Ente.

Trasporto che si snoda lungo le direttrici principali del territorio materano: la Nova Siri, la Montalbano, la Grassano, la Irsina, la Ferrandina-Matera con corsa sui turni e sul centrale, tutte in direzione Stellantis Melfi”.

L’Assessore Regionale alle Infrastrutture Donatella Merra ha immediatamente ricevuto nei suoi uffici della sede della Regione Basilicata, Pino Giordano e Francesco D’Adamo, rispettivamente Segretario Provinciale dell’Ugl di Matera e componente di segreteria territoriale.

Hanno dichiarato i sindacalisti:

“Quando nelle Istituzioni ci sono persone operative che si assumono la responsabilità di tutto ciò che riguarda il bene e la tutela dei propri cittadini che rappresentano, la Ugl non ha che da apprezzare e plaudire tale operato, l’importante è che si tutelino gli interessi dei cittadini e in fattispecie i lavoratori.

Non era sicuro che le autolinee riprendessero il loro tragitto lunedì bensì, si doveva protrarre di una settimana per il 28 agosto ma l’Amministrazione Regionale di Basilicata e specificatamente l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Donatella Merra è ben consapevole delle grandi difficoltà che devono affrontare quotidianamente i lavoratori che dalla nostra provincia si recano in quella di Potenza per raggiungere la sede Stellantis.

Sacrifici, appesantiti dalla distanza chilometrica, che grazie all’Assessore Merra abbiamo alleviato anche quest’anno riuscendo ad assicurare il trasporto di tutto il personale, che presta servizio.

L’Ugl dall’insediamento della fabbrica automobilistica puntualmente si ricorda sempre di tutelare i lavoratori in tutti i 365 giorni dell’anno”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)