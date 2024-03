Spettacolo di sport e inclusione in scena al Bernalda per questo Campionato di Basket!

SPETTACOLO di sport e inclusione in scena al Bernalda per la seconda tappa del Campionato Interregionale di Basket Integrato, organizzato dai Comitati regionali di Puglia e Basilicata del Centro Sportivo Italiano.

L’impegno sociale, uno dei cardini dell’attività del Csi, finalmente arriva in terra lucana grazie all’impegno e alla disponibilità dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Riva dei Greci Basket Bernalda.

L’impegno del presidente Giuseppe Carella, da anni impegnato nell’attività con ragazzi e ragazze diversamente abili, ha trovato l’appoggio e la disponibilità del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, tramutando la volontà di ciascuno nella partecipazione della società bernaldese all’attività della Puglia, da sempre e per numeri e partecipanti, maggiormente pronta a realizzare un campionato.

Così, dopo alcune apparizioni e amichevoli organizzate ecco il Campionato Interregionale di Basket Integrato, che per la prima volta, nella seconda tappa prevista da calendario, ha fatto tappa in territorio lucano, a Bernalda.

La tappa bernaldese ha visto sfidarsi le compagini di Gravina contro Taranto, il Cassano che ha affrontato il Santeramo e i padroni di casa del Riva dei Greci Basket che ha sfidato il Ginosa Marina.

A prescindere dai risultati maturati sul campo, che restano un aspetto relativo e meramente numerico di questa esperienza, resta ai ragazzi e alle ragazze impegnate, finalmente, la possibilità di essersi confrontati a livello agonistico ed aver aumento la propria disponibilità e voglia di affrontare lo sport con sempre maggiore entusiasmo.

Un evento che, tra l’altro, ha interessato un nutrito pubblico sugli spalti, incuriosito nell’assistere ad un evento di basket integrato e che ha dato vita ad un emozionante pomeriggio inclusivo a trecentosessanta gradi, non coinvolgendo solamente le famiglie degli atleti, che vanno sempre ringraziati per la disponibilità, ma anche una buona parte della comunità locale.

Presente, per un saluto istituzionale a tutti i partecipanti, una rappresentanza dell’Amministrazione del Comune di Bernalda con in testa il Sindaco, Domenico Tataranno e in rappresentanza del Centro Sportivo Italiano il vice Presidente regionale e del Comitato Territoriale di Matera, Eustachio Di Cuia, che ha portato un doveroso ringraziamento per la buona riuscita della tappa e per l’impegno profuso all’Associazione di casa, il Riva dei Greci Basket Bernalda, ormai da anni immersa nel mondo del Basket Integrato.

Prossimo appuntamento per la terza tappa, dopo le festività di Pasqua in casa dell’Asd Virtus Marinese.