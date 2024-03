Sindaco e consiglieri comunali di Matera a Gravina: “Pronti ad una contestazione politica, civile ma determinata e senza colori politici”. I dettagli

“Oggi siamo a Gravina in un consiglio intercomunale per manifestare tutta la nostra contrarietà sull’ipotesi del deposito unico di stoccaggio di rifiuti tossici nucleari in Puglia e Basilicata“.

Così il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che spiega:

“Ho parlato di un territorio vocato al turismo culturale, naturalistico, rurale ed enogastronomico che potrebbe essere minato da questo.

Ma ho ricordato anche che in Basilicata abbiamo già un deposito di scorie nucleari, le 64 barre radioattive a Rotondella in provincia di Matera e ho menzionato la battaglia fatta già vent’anni fa a Scanzano proprio su questo tema.

Siamo pronti, ho concluso, ad una contestazione politica, civile ma determinata e senza colori politici, tranne quelli del nostro territorio bello e fragile.

Ringrazio i consiglieri comunali di Matera venuti questo sabato mattina a Gravina!“.