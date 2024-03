Montescaglioso: “La Comunità corre il rischio di non veder ristrutturata un’opera prestigiosa del suo patrimonio”. La denuncia

Per il restauro della chiesa di San Michele Arcangelo, i cittadini di Montescaglioso hanno avviato una petizione.

Nella stessa, come riportato dall’associazione “Fatti non foste…”, si legge:

“Preservare il patrimonio artistico-religioso di Montescaglioso rappresenta un obbligo morale verso le generazioni che ci hanno precedute, un tesoro da tramandare alle prossime ed un valore aggiunto dal punto di vista dell’attrattività turistica della nostra cittadina.

L’Associazione “Fatti non foste…” di Montescaglioso, nei due anni di attività dalla sua costituzione, si è costantemente prodigata per preservare le eccellenze insite nel suo territorio.

La Chiesa di S. Angelo, annessa all’Abbazia Benedettina di Montescaglioso, è rientrata tra gli edifici da preservare come rilevante patrimonio artistico e culturale del paese.

La notizia trova fondamento in un decreto che il Ministro Franceschini, titolare del Ministero ai Beni Culturali, aveva predisposto un finanziamento complessivo di € 3.000.000 da utilizzare nel triennio 2022-2024, pena la perdita del finanziamento con rientro all’Amministrazione Statale dei fondi assegnati.

A tutt’oggi non v’è alcuna dimostrazione dell’utilizzo di tale stanziamento, per cui la Comunità Montese corre il rischio di non veder ristrutturata un’opera prestigiosa del suo patrimonio.

Siamo a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Montescaglioso e il Parroco della Chiesa Matrice Ss. Pietro e Paolo hanno sollecitato la Sovrintendenza di Potenza, nella fattispecie la dr.ssa Tomay, ad approntare i progetti per le opere previste da tale finanziamento, ricevendo assicurazione che entro gennaio p.v. tali progetti saranno posti in essere.

L’Associazione “Fatti Non Foste…” , insieme ai cittadini sottoscrittori della presente petizione, porrà accurata attenzione a che si verifichi quanto annunciato dalla dr.ssa Tomay e, nel frattempo, invita l’Amministrazione Comunale a vigilare in modo che non venga persa la possibilità di ristrutturare un importante patrimonio artistico di Montescaglioso”.