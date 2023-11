Sgomberata una palazzina a Matera! Vigili del fuoco sul posto

A Matera sgomberata questa mattina un’abitazione in via Lupo Protospata, vicino a quella già oggetto di crollo lo scorso 31 luglio.

La decisione, come fa sapere rainews, è stata assunta da Comune e Vigili del fuoco che questa mattina erano stati chiamati dall’amministratore dello stabile, costruito negli anni ’60, dopo che i residenti avevano notato alcune crepe.

Sei le famiglie che vivevano all’interno, quattro avevano già lasciato le abitazioni per paura delle lesioni, ad altre due è stato imposto in mattinata di andare via.