Serie C, la Daken PSA Matera Volley pronta a dare il tutto per tutto contro il Trivianum: la posta in palio è altissima!

I biancazzurri della Daken PSA Matera Volley si preparano a scendere in campo per l’ultima giornata del girone di andata, in una sfida dal sapore di alta classifica.

Al PalaLanera di Matera, quest’oggi, alle 18:30, andrà in scena un match fondamentale contro il Trivianum ASD, attualmente terza forza del girone A del campionato di serie C di pallavolo maschile.

Fin qui, il cammino dei ragazzi di Matera è stato quasi impeccabile: secondi in classifica con 24 punti, frutto di otto vittorie e solo due sconfitte in trasferta, numeri che raccontano di una squadra compatta, ambiziosa e capace di affrontare qualsiasi avversario.

Ma questa volta la posta in palio è altissima: con Triggiano a un solo punto di distanza, vincere significherebbe blindare la qualificazione alla Coppa Puglia e confermare la propria presenza tra le grandi del campionato.

I biancazzurri, guidati dal lavoro attento di mister Nicola Logallo, sono pronti a giocarsi tutto.

La squadra ha lavorato intensamente in settimana, consapevole che serviranno concentrazione, cuore e tanta energia per avere la meglio in questa battaglia sportiva.

Una sfida che infiammerà il pubblico, una partita intensa, non solo per il livello tecnico delle due squadre, ma anche per ciò che rappresenta per entrambe.

Trivianum è un avversario solido e agguerrito, che venderà cara la pelle per tentare il sorpasso in classifica; dall’altra parte, Matera vuole regalare al suo pubblico una vittoria che significherebbe tanto, sia per la classifica che per il morale della squadra.

E mai come questa volta, i biancazzurri avranno bisogno del sostegno del loro pubblico.

Appuntamento dunque nel pomeriggio alle 18:30 al PalaLanera di Matera per una serata di grande volley, emozioni e passione!