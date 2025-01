Basilicata: ha urgente bisogno di un farmaco “salvavita”! La Polizia corre in loro aiuto

Nel pomeriggio di domenica 12 gennaio u.s. i poliziotti in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno consegnato un farmaco “salvavita” presso l’abitazione di un signore che ne aveva bisogno per un familiare.

Il cittadino, infatti, aveva chiamato la sala operativa per chiedere aiuto non essendo riuscito a recarsi in farmacia a causa delle avverse condizioni meteo che nei giorni scorsi hanno interessato la Basilicata.

Ieri l’autore della telefonata, ricevuto dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, ha voluto, ancora una volta, ringraziare la pattuglia intervenuta e l’operatore della sala operativa, evidenziando l’umanità e l’empatia dei poliziotti, oltre che la indiscussa professionalità.