Scuole: “in Basilicata le uniche difficoltà si registrano per la carenza di aule a Matera e a Policoro”

“A meno di tre settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico, in Basilicata fissato al 14 settembre, per quanto riguarda la situazione degli edifici scolastici e delle aule che devono rispondere alle esigenze contenute nei protocolli di sicurezza, le uniche difficoltà si registrano per la carenza di poche aule a Matera e a Policoro”.

Lo riferisce l’assessore alle Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca, Francesco Cupparo (con delega all’Istruzione) aggiungendo che di intesa con il presidente della Provincia di Matera Marrese si sta avviando a soluzione il problema.

Dice l’assessore:

“In generale i Comuni sono stati in grado di superare ogni tipo di problematica sempre riferita alle aule utilizzando, ove necessario, altri immobili pubblici.

La cooperazione istituzionale con l’Ufficio Scolastico Regionale e la responsabile D’Atena e con l’Anci e il presidente Adduce ha dato i risultati di una situazione ottimale.

La Giunta, con il Presidente Bardi in primo piano è impegnata ad affrontare collegialmente tutti gli aspetti secondo le specifiche competenze assessorili.

Quello che ci preoccupa che ci sono ancora numerosi nodi da sciogliere, e che nonostante come coordinamento degli assessori regionali all’Istruzione avevamo chiesto una strategia nazionale, anche per condividere i criteri di riparto per l’assegnazione dell’organico di emergenza in base a parametri di riferimento trasparenti ed oggettivi, le Regioni sono costrette a procedere in ordine sparso, attingendo a propri mezzi e risorse.

C’è da evitare soprattutto ogni possibile conflittualità Stato-Regioni.

Noi ci stiamo assumendo fino in fondo la nostra responsabilità e chiediamo che altrettanto faccia il Governo senza scaricare su Regioni, Comuni, istituti scolastici, famiglie, personale della scuola ogni difficoltà.

Programmare la ripresa delle lezioni in piena sicurezza e tranquillità resta il nostro obiettivo che intendiamo perseguire con tutti i soggetti interessati, a partire dal personale, gli studenti e le famiglie”.

