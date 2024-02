Brutto incidente sulla Matera-Ferrandina.

Due auto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Alcuni occupanti dei veicoli sono stati condotti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Matera, dopo essere state soccorse dal 118.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia stradale e dei Vigili del fuoco.