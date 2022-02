Sciopero nel materano, lavoratori e famiglie in difficoltà! I chiarimenti del Sindaco

Lo stato di agitazione indetto dagli undici dipendenti della ditta Smeda deputata all’espletamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale, non è passato inosservato neanche agli occhi del Sindaco Cosma che, in merito alla vicenda, ha voluto far sentire la sua voce:

“Personalmente la situazione di sciopero messa in campo dai lavoratori della ditta mi rattrista molto, perché sono da sempre stato convinto che il lavoro deve essere retribuito e gratificare chi lo svolge.

Mi preme evidenziare come l’ente comunale, nonostante tutte le difficoltà quotidiane, sia in regola con i pagamenti 2021 alla Smeda. L’ultimo mandato della fattura del mese di novembre è stato pagato venerdì 25 febbraio, quindi è incomprensibile questo atteggiamento nei confronti dei dipendenti, anche se sono convinto che da qui alle prossime ore saranno accreditati gli emolumenti relativi a questo periodo.

Preciso, a scanso di equivoci e facili strumentalizzazioni da parte di qualcuno, che gli arretrati del 2020, dopo il decreto ingiuntivo da parte della Smeda, è stato chiuso con un accordo di transazione tra la ditta e il comune.

Alla luce di tutto questo, pur comprendendo le difficoltà delle famiglie dei lavoratori nel vivere questa situazione, esorto le parti in questione al rispetto reciproco delle proprie posizioni e soprattutto della dignità umana, evitando disagi di ogni tipo.

Come Sindaco della città e rappresentante legale dell’Ente, proverò a fare sempre del mio meglio per il bene di tutti e spero da oggi si ritrovi la serenità di sempre nell’interesse esclusivo di tutti.

Per le mensilità mancanti, c’è un accordo tra le parti per un piano di rientro immediao”.

