Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 17.981 casi positivi e 207 morti.

Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 32.175 e i morti 144.

Attualmente i ricoverati sono 11.565 (36 in meno di ieri), di cui 714 nei reparti di terapia intensiva (19 in meno di ieri) e 10.851 negli altri reparti (17 in meno di ieri).

Sono stati analizzati 50.879 tamponi molecolari e 147.634 test rapidi antigenici.a

