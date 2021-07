Scanzano mare, aria strategica: al via i lavori! Ecco tutti gli interventi previsti

Ieri sono partiti i lavori per la sistemazione del manto e della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei guardrail in alcuni tratti della strada Scanzano mare, per far fronte alle criticità della viabilità soprattutto in considerazione del periodo estivo e dell’affluenza sul litorale di turisti e bagnanti.

I lavori, per un importo pari a 200 mila euro circa, sono stati finanziati con fondi propri della Provincia di Matera che precisa come:

“Sono inoltre in programma ulteriori lavori che interesseranno questo tratto di strada per consentirne l’allargamento e la realizzazione di una pista ciclabile, in particolare è previsto un primo intervento per un lotto di lavori pari a 1 milione e 100 mila euro, somma che se opportunamente integrata dalla Regione Basilicata potrà garantire la realizzazione di un ulteriore lotto lotto e terminare così l’opera per intero.

Lo sforzo che stiamo facendo come Provincia di Matera è quello di garantire lo sviluppo e il rilancio di questo territorio, dove Istituzioni e forze politiche sono chiamate a fare la propria parte cosicché tutti insieme si possa riqualificare un’area strategica per l’intera regione”.

