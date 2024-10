Scanzano Jonico: screening della vista per i più piccoli. Il progetto

E’ partita la Campagna di prevenzione dell’Ambliopia a cura dei Lions della VIII Circoscrizione del Distretto 108YA (Basilicata), che si è svolta nei giorni 17 e 18 Ottobre a Scanzano Jonico presso l’Istituto Comprensivo Montalbano-Scanzano J.

L’evento è stato organizzato dai Club Lions Club Matera Host e Matera Città dei Sassi con il supporto di Ortottisti e Ottici e con l’ausilio di un autorefrattometro gentilmente messo a disposizione dalla SO.SAN che dal 2003 coordina le attività dei medici Lion e non, con i quali porta avanti progetti di solidarietà sociale.

Sono stati sottoposti a screening circa 60 bambini tra i 4 e 5 anni, con la collaborazione dei genitori, degli insegnanti e del dirigente scolastico della stessa Scuola dott.ssa Ines Nesi.

Lo screening è stato effettuato nei locali della Scuola dell’infanzia di Via C. Levi e di Via Rossini in Scanzano Jonico.

Hanno eseguito lo screening l’ortottista dott. Francesco Piccolomini e il tecnico ottico Lucia Martinelli. Erano presenti il responsabile circoscrizionale del progetto “Occhio ai Bimbi” Pietro Mazzei, i presidenti del Lions Club Matera Host Angela Barbaro e del Lions Club Città dei Sassi Giuseppe Sicolo.

Il progetto ha ottenuto il Patrocinio del Ministero della Salute che alla fine della campagna analizzerà i dati epidemiologici in quanto un’indagine del genere non è mai stata fatta in precedenza in maniera così estesa e completa.

I dati statistici che sono emersi in questi ultimi anni nei quali si è svolto lo screening ci dicono che circa il 20% dei bambini nella fascia d’età di 4/5 anni ha necessità di mettere gli occhiali.

Il Progetto “Occhio ai bimbi” fa parte di un’azione che i Lions sviluppano a livello internazionale allo scopo di individuare il rischio di ambliopia (detto “occhio pigro”) in tempo per poter prendere provvedimenti di prevenzione e riabilitazione.