Il Comune di Scanzano Jonico avvisa la cittadinanza:

“A partire dalle ore 8.00 del 1 maggio, l’autovelox posto all’altezza 428 + 600 direzione Taranto, sarà nuovamente in funzione.

Ricordiamo che la velocità massima consentita è 90 km/h.

Invitiamo alla prudenza e al rispetto dei limiti di velocità per non incorrere in sanzioni pecuniarie“.