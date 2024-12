Scanzano Jonico: al via la cerimonia di premiazione del concorso di poesia Decio Scardaccione-Riforma Fondiaria. Questi gli ospiti d’eccezione

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della Prima edizione del Concorso nazionale di poesia Decio Scardaccione – Riforma fondiaria.

La manifestazione, infatti, è in programma il 14 Dicembre prossimo, dalle ore 17:00, nel Salone delle feste del Palazzo Baronale.

L’evento rientra tra le iniziative del Cinquantesimo anniversario dell’autonomia comunale.

I concorrenti, in totale hanno inviato loro opere ben 261 poeti, arriveranno da tutta Italia.

In programma il saluto della madrina del premio, Cristiana Coviello, nipote del professor Decio Scardaccione, docente universitario e padre della Riforma agraria a cui il premio è intitolato, e la consegna dei riconoscimenti ai vincitori.

I premiati, infatti, saranno 18 per la Sezione Poesia in lingua italiana a tema libero ed altrettanti per la Sezione Poesia in lingua italiana a tema “Le radici della propria terra: un tesoro da cui attingere per tutta la vita”.

I primi tre classificati per ognuna delle due sezioni saranno svelati nel corso della serata.

Assegnati, inoltre, anche due premi alla carriera, al cavalier Giovanni Monopoli, di Taranto, e al dottor Vincenzo Galluzzi, di Napoli; ed un Premio speciale del Comitato ex sindaci a Francesco Fittipaldi, di Policoro.

A scegliere i vincitori una giuria qualificata di esperti che presenzierà alla manifestazione.

Parteciperanno, altresì, come ospiti d’onore, il mezzosoprano Mariangela Zito, al rientro da una tournée con esibizioni in prestigiosi teatri come il Goldoni di Livorno e il Carlo Felice di Genova, ed il maestro pianista Paolo Cuccaro, docente presso il Conservatorio “Paisiello” di Taranto e Direttore artistico del Taranto Opera Festival.

Condurranno l’evento il giornalista Filippo Mele e la presidente del premio, Teresa Rosito.

L’organizzazione è del Comitato ex sindaci, della civica amministrazione, della Pro Loco.

Questo l’elenco dei poeti premiati con le generalità, il titolo della poesia, la città di residenza.

SEZ A – POESIA IN LINGUA ITALIANA A TEMA LIBERO

Cristiano Parafioriti – Triangolo nero- Luino (VA)

Antonio Contoli – Binario 21- Roma

Pierluigi Abbate – Papà – Bari

Francesco Marino – Fratello d’Africa – Parabita (LE)

Antonietta Bontempo- Poesia senza poesia – Galatino Mamertino (ME)

Rita Muscardin – Le parole perdute – Savona

Sabrina Balbinetti – Gocce di vita-Roma

Angela Andreozzi – Luglio 2021 – Novi Velia (SA)

Davide Rocco Colacrai – Canto dei miei sette anni – Terranuova Bracciolini (AR)

Fausta Centomani – Il dono più grande -Tolve (PZ)

Irene Fauzzi – Dipinto d’estate – Scanzano Jonico (MT)

Luigi Specchio – Il paradiso può attendere – Salerno

Caterina Falciglia -Il sognatore del sud – Policoro (MT)

Manuela Capri – Ritorno – Crevalcore (BO)

Marco Corvaia – Il difetto – Caltavuturo (PA)

Nicole Lorenti – Insomnia – Fiano (TO)

Vittorio di Ruocco -Perdonaci Signore del perdono – Pontecagnano (SA)

Teresa Guadagno -Un’altra aurora – Aquara (SA)

SEZ B – POESIA IN LINGUA ITALIANA A TEMA “LE RADICI DELLA PROPRIA TERRA: TESORO DA CUI ATTINGERE PER TUTTA LA VITA”

Stefania Serpe – Mistero d’immenso -Cosenza

Francesco Palermo – La mia terra – Torchiarolo (BR)

Velia Aiello – Il borgo dell’anima – Rogliano (CS)

Giuseppe Salvatore – Cammino inverso – Casali del Manco (CS)

Venusia Marconi-Radici – Montefiore dell’Aso (AP)

Nuario Fortunato -Lucania mia – Marsicovetere (PZ)

Patrizia Pizzolongo – Contemplazione – Codroipo (UD)

Rita Guardascione – Io, figlia e madre della terra ardente – Monte di Procida (NA)

Romualdo Guida – Ho scelto la restanza – Pioppi (SA)

Veruska Vertuani – È questa una città – Aprilia (LT)

Anna Francesca La Rosa – Cerzeto nel cuore – Rende (CS)

Claudio Caldarelli -Cuore esule – Fiano Romano (RM)

Santi Francesco Cardella -Madre Terra – Palermo

Lidia Dragone – Nostalgia di Venezia – Jesolo (VE)

Luciano Antoniazzi -Monferrato – Asti

Luisa di Francesco – La ragnatela della memoria -Taranto

Paola Ercole – Radici di lavanda – Roma

Domenico Napoli -Il respiro delle origini -Cinquefrondi (RC)

PREMI ALLA CARRIERA

Cav. Giovanni Monopoli Taranto

Dr. Vincenzo Galluzzi Napoli

PREMIO SPECIALE DEL COMITATO SINDACI

Francesco Fittipaldi – L’assegnatario – Policoro (MT)