San Mauro Forte: grazie a questa procedura un’occasione per l’occupazione locale. I dettagli

Il Comune di San Mauro Forte, in provincia di Matera, ha aderito alla procedura Elenco di Idonei Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 4.500 Enti soci, sottoscrivendo lo specifico accordo previsto per tutti gli associati.

L’adesione arriva con la chiusura delle candidature al terzo Maxi-Avviso che vedrà l’aggiornamento dei 30 profili professionali dell’elenco e la creazione di ulteriori 7 elenchi richiesti direttamente dai Comuni.

In Basilicata gli Enti soci Asmel che possono reclutare personale attraverso Elenco di idonei sono 116, tra questi il Comune di Irsina, anch’esso in provincia di Matera, che è stato proprio tra i promotori dell’accordo, previsto dal DL Reclutamento.

I singoli Enti Locali aderenti alla gestione associata possono attingere agli Elenchi dei risultati idonei, a seguito di una preselettiva a cura di Asmel, e invitarli a partecipare ad un’ulteriore prova semplificata gestita stavolta dallo stesso Ente che poi stila una graduatoria e procede all’assunzione.

Questa modalità, come dimostrato dall’esperienza dei primi due Maxi-Avvisi, è il giusto connubio tra la standardizzazione dei concorsoni nazionali e il venire incontro alle esigenze dei candidati anche e soprattutto locali.

In questi anni la procedura Elenco idonei, prevista dal DL Reclutamento, si è dimostrata una risposta efficace e concreta all’alto tasso di rinunce, vicino al 60%, nei concorsi nazionali, poiché mette in primo piano le necessità e le preferenze territoriali dei candidati che una volta risultati idonei possono rispondere alle chiamate dei Comuni (cd interpelli) preferendo anche quelli limitrofi a quello di residenza.

Tra i vantaggi principali riscontrati dagli oltre 760 Enti che hanno utilizzato questa procedura per assumere 1.150 figure professionali, di cui 620 già contrattualizzate, vi sono la velocità con cui si conclude l’iter assunzionale (4-5 settimane) e l’abbattimento degli oneri economici e organizzativi.

Inoltre, gli enti possono accedere a un parterre di candidati già risultati idonei a seguito della preselettiva a cura di Asmel e che una volta assunti possono specializzarsi ulteriormente con corsi a loro riservati come quello a cura di SDA Bocconi.