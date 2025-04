Rotondella: chiusa al traffico del Ponte Terzetti. Questo il tratto interessato

Una nota del Comune di Rotondella fa sapere:

“Comunichiamo alla cittadinanza, in modo particolare ai residenti della contrada Terzetti, che a seguito di una interlocuzione avuta con gli uffici tecnici della Provincia di Matera si è reso necessario la chiusura al traffico del Ponte Terzetti sulla strada S.P. 104 Km 145 + 300.

Il provvedimento, firmato dal Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia, si è reso necessario per evitare pericolo per la pubblica incolumità a seguito di un sopralluogo effettuato da tecnici incaricati nell’ambito della “Convenzione di studio e ricerca per la classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti delle rete viaria della Provincia di Matera”.

Scusandoci per il disagio ci preme evidenziare che come Amministrazione Comunale abbiamo sollecitato l’ente Provinciale nel rimuovere quanto prima la criticità riscontrata con l’auspico che gli stessi lavori saranno finanziati con risorse provinciali.

Ci preme sottolineare, inoltre, che tale provvedimento non avrà nessuna conseguenza (sia logistica sia finanziaria) sui lavori del

Consolidamento della stessa strada S.P. 104 i quali, sempre a seguito di interlocuzione con la Provincia, riprenderanno a breve”.