Matera, Festa della Bruna: al via la presentazione delle luminarie artistiche di quest’anno!

L’Associazione Maria Santissima della Bruna invita gli organi di stampa ad un incontro esclusivo per l’illustrazione del progetto luminaristico realizzato dalla premiata azienda “Luminarie De Filippo” fornitrice dell’edizione 2025 della Festa della Bruna.

Dott. Bruno Caiella, Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna;

Don Francesco Di Marzio, delegato arcivescovile;

Rocco De Filippo, titolare della ditta “Luminarie De Filippo”.

L’appuntamento è fissato perallepresso lain via De Viti De Marco, 9, dove saranno forniti i dettagli del progetto del luminarista campano già vincitore nel 2018 a Scorrano del Concorso Nazionale delle Luminarie.Nel corso della conferenza interverranno:

L’evento sarà un’occasione unica per raccontare da vicino l’anima artistica della Festa della Bruna e per coinvolgere la cittadinanza in un processo di partecipazione attiva.