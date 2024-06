Riprendono i lavori sulla SP Matera-Santeramo! Ecco le foto

Proseguono i lavori appaltati dalla Provincia di Matera sulla SP 271 Matera-Santeramo, arteria che collega la provincia e il territorio materano alla vicina Puglia.

L’intervento di messa in sicurezza è finanziato con fondi Fsc 2014-2020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata” per un totale di circa 3 milioni di euro.

Ha dichiarato il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“I lavori sono ripresi dopo che nei confronti della ditta che aveva vinto l’appalto è stata applicata la risoluzione contrattuale.

Adesso, però, l’appalto è stato affidato a una nuova ditta che sta eseguendo l’intervento che consiste nella messa in sicurezza di un’arteria assolutamente importante per Matera e il suo territorio, collegato proprio da questa strada alla confinante provincia di Bari.

Ringrazio come sempre l’ufficio tecnico per la collaborazione prestata, anche nella fase relativa alla rimodulazione dell’appalto, oltre che il vicepresidente della Provincia di Matera, Emanuele Pilato, il consigliere delegato alla viabilità, Francesco Mancini, e il consigliere provinciale del territorio, Carmine Alba.

La Provincia di Matera prosegue nella sua mission di ammodernare la rete viaria di sua competenza, unitamente alla ricerca di fondi date le problematiche che la riforma Delrio ha comportato in termini di carenza di risorse e di personale”.

Ecco le foto.