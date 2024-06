A Ferrandina il racconto delle vite di uomini e donne che narrano l’orrore della guerra. L’iniziativa

Venerdì 28 giugno, alle ore 19:00, a Ferrandina, torna “La Panchina dei Libri”, l’iniziativa letteraria promossa dall’Amministrazione Comunale che porta in piazzetta Rita Levi Montalcini gli scrittori e i loro lavori.

Ospite di questo nuovo appuntamento sarà la giornalista e scrittrice Antonella Ciervo, che presenterà il suo libro “Con i piedi in guerra. Vite di uomini e donne che hanno raccontato l’orrore”.

“Con i piedi in guerra” è un’opera che narra le esperienze e le emozioni di chi ha vissuto la guerra in prima linea, non come soldato, ma come inviato di guerra.

Antonella Ciervo racconta le storie di giornalisti, fotografi e operatori video che hanno rischiato la vita per portare al mondo le immagini e le testimonianze dei conflitti.

Un libro emozionante e necessario, che ci ricorda il valore del giornalismo libero e indipendente, soprattutto in tempi di guerra.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire i temi del libro e per dialogare con l’autrice.

In caso di pioggia l’incontro si terrà nella Biblioteca comunale, in calata San Domenico.

Ingresso libero.

Di seguito la locandina con i dettagli.