Riapertura bar Ospedale di Matera: buone notizie per questi lavoratori e rispettive famiglie che sono da tempo in cassa integrazione. I dettagli

Il Segretario FIALS Matera Giovanni Sciannarella e il Segretario Confsal Matera Marco Bigherati comunicano che sono state raccolte 3000 firme a supporto delle Petizione “Riapriamo urgentemente il Bar all’ Ospedale Madonna delle Grazie”.

Di seguito la nota integrale:

“Mercoledì 13 dicembre 2023 si è conclusa la raccolta firme per la petizione a sostegno della riapertura del bar nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera per garantire ai cittadini, utenti e dipendenti un servizio essenziale come quello del bar, come punto di ristoro ma anche come punto di riferimento per chi ogni giorno frequenta a vario titolo il nosocomio materano, ma soprattutto per sostenere i 6 lavoratori e rispettive famiglie che sono da tempo in cassa integrazione che dovrebbe terminare il 31 dicembre 2023.

Apprendiamo con molto entusiasmo che il nuovo Commissario ASM Basilicata e la nuova direzione strategica hanno accolto la nostra richiesta ed ha firmato stamattina la delibera n 1061 per l’affidamento in concessione del bar, con rivisitazione al ribasso dei costi di appalto, questa è sicuramente una notizia straordinaria che ci fa comprendere la sensibilità del nuovo establishment della asm verso un tema molto sentito dai lavoratori, cittadini e pazienti.

Ringraziamo per tanto il Commissario Friolo, il Direttore Sanitario Magno, il Direttore Amministrativo D’Onofrio e il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Materano Annese.

Ci auguriamo che il servizio possa essere presto affidato ad una ditta seria che applichi le clausole di salvaguardia per assorbire i lavoratori attualmente Cassa integrazione (FIS)”.