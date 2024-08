“Rafforzare l’Ospedale di Policoro”. Questa la situazione

“Una visita istituzionale molto importante e utile per fare il punto sull’ospedale di ‘Giovanni Paolo II’ Policoro, presidio sanitario di fondamentale importanza per tutto il territorio del metapontino e non solo.

Nel confronto con i dirigenti medici, con il personale amministrativo e con i lavoratori del comparto dell’Ospedale abbiamo analizzato ogni punto critico ma anche le straordinarie potenzialità per il nosocomio policorese.

Tante la azioni da mettere in campo e tanti i temi che porteremo all’attenzione del Commissario dell’ASM, che sta lavorando molto bene, a partire dal rafforzamento della presenza del personale sanitario, ad iniziare dai direttori delle Unità Operative Complesse di Radiologia, Chirurgia e Medicina, con i quali si dovrà poi lavorare per un potenziamento dei servizi dell’Ospedale policorese.

E ancora, sarà necessario sin da subito adoperarsi per l’inquadramento corretto del personale, attraverso il riconoscimento dei ruoli già di fatto esercitati, e un potenziamento degli organici al fine di avviare una programmazione socio sanitaria maggiormente efficace e in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Altra questione di fondamentale importanza è legata allo sviluppo delle post acuzie: si registra infatti un tasso importante di occupazione di letti per l’area medica, in gran parte è legato alla mancanza di un adeguato servizio di dimissioni protette o di un regime di ricovero in RSA in lungodegenza, con il rischio di bloccare il meccanismo di rotazione (paziente in cura – paziente operato e in attesa di dimissione), andando così a rallentare le regolari attività ospedaliere.”

Lo dichiara il Presidente della Quarta Commissione Consiliare e consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, a margine della visita istituzionale all’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro.